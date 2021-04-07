İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik - Son Dakika

İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik

07.04.2021 00:30

TBMM Genel Kurulu'nda ilk kez göreve atanacak memurları ilgilendiren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinde yer alan, güvenlik soruşturmasına eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi ve kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında kaldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşüldü.

GÜVENLİK TEKLİFİ GEÇEN HAFTA MECLİS'TE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

TBMM Genel Kurulu'nda, geçen hafta muhalefet partilerinin oyları ile reddedilen TBMM Başkanlığı kararı ile yeniden görüşülmesi oylanarak kabul edilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TEKLİFTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nde yer alan, güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi ve kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında kaldı.

TEKLİF NE İÇERİYOR?

Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek hususların belirlenmesi,

Araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonunun kurulması ile komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zorunluluğu,

Kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi ile bu verilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının gözetilmesi,

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkelere aykırı hareket edilmemesi,

Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmesi ve yok edilmesi,

Verilerin değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17'nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18'nci madde hükümlerinin uygulanması,

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı enstitülerde öğrenim görecekler hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmekte.

İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik

Güvenlik Soruşturması, TBMM, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik - Son Dakika Ekonomi


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