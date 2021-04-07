Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi'nde önemli değişiklik - Son Dakika

Bir kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturmasına tabi tutulmayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinde yer alan, güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi ve kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında kaldı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)