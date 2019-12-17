Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif TBMM'de (2) - Son Dakika
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Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif TBMM'de (2)

6 saat önce

Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye erteleniyor.

Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif TBMM'de (2), System.String[]

Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye erteleniyor.

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dahil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği talihten itibaren 20 yılı geçemeyecek. İşlemleri henüz sonuçlanmayanlar hakkında da bu süre uygulanacak.

Uludağ gibi kayak tesislerinin olduğu yerlerde teleferik, telesiyej gibi mekanik tesis hatlarının kira süresi, yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 20 yıllık süre kısıtlamasının dışında olacak.

Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda değişikliğe gidilerek, Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye erteleniyor.

Söz konusu tarihe kadar asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmayacak ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmayacak. Ancak verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya, Cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için belirlenecek su ve atık su tarifeleri, tüketim miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesini geçemeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buharın (akışkan) elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılmasında uygulanan su ve atık su tarifesi, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan tarifelere göre belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için henüz ödenmemiş olan geçmiş su ve atık su kullanım borçları ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buhar (akışkan) kullanım borçları yeniden yapılandırılacak.

Buna göre, söz konusu borçların alacak asıllarının yüzde 50'sinin peşin ödenmesi kaydıyla, su ve atık su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara bağlı her türlü cezalar ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek, başlatılmış icra takipleri düşecek ve açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama gideri ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce verilen ve infaz edilmeyen mahkeme kararlarına konu alacaklar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin tahsilinden vazgeçilecek.

İller Bankası, resmi daire olarak tanımlanan kurum ve kuruluşlar adına yapacağı ihalelere ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinden muaf tutulacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) nitelikli akademik personel istihdamının sağlanabilmesini amaçlayan teklife göre, TÜSEB'de görevlendirilen öğretim üyelerine ilave ödeme yapılacak.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı personeli Devlet Memurları Kanunu'na, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olmayacak.

(Bitti)

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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