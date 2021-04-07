Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi

07.04.2021 23:36
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi, System.String[]

KAMUYA ilk kez alınacaklara yönelik 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

KAMUYA ilk kez alınacaklara yönelik 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete ya da kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edilen kanunla; kamuya ilk kez alınacaklara ilişkin güvenlik soruşturması kriterleri belirleniyor. Buna göre; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkelerin, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenleniyor.

GÜVENLİK VE ARŞİV SORUŞTURMASI BİRLİKTE YAPILACAKLARTeklifte, 'güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar' da şöyle sıralandı: "Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler."ÖĞRETMENLER DE DAHİL OLACAKDüzenleme ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler de dahil edildi.Teklifle, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak konular da yeniden düzenleniyor. Arşiv araştırması; kişinin adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının, kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.SORUŞTURMAYI MİT VE KOLLUK KUVVETLERİ YAPACAKGüvenlik soruşturması ve arşiv araştırması MİT, EGM ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden gerekli bilgi ve belgeleri, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararlarını, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguları almaya yetkili olacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerde yetkilendirilmiş personel, hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapamayacak, log kayıtlarını değiştiremeyecek veya silemeyecek. Bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşamayacak veya yayın yoluyla duyuramayacak. Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşamayacak ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına veremeyecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler tarafından bu konulara ilişkin gerekli tedbirler alınacak.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik Soruşturması, Kamu, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika

Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e kınama Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir         
23:55
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da         
23:30
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu         
22:16
FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı         
21:59
ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor         
21:43
Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı         
21:03
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi         
19:38
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 00:10:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei