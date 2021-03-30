Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda

30.03.2021 22:11
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak, bu olayın ardından iktidarın kamu hizmeti ve işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olunması şartı aramaya başladığını dile getirdi.

Hükümetin yasaları uygulaması durumunda FETÖ mensuplarının devletin kritik noktalarına sızamayacağını belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Eğer yasalar uygulansaydı bu devlet, FETÖ mensubu binlerce hakim ve savcı, büyükelçi, vali, kaymakam, polis, asker ile karşı karşıya kalmazdı. Devletimizin kurum ve kuruluşları bu hain örgütün sızmalarına maruz bırakılmazdı. Devletimizin güvenlik kaygılarını gidermek, adil bir değerlendirme mekanizması oluşturmak ve Anayasal düzeni korumak adına iktidarın tedbir alması gereklidir, meşrudur. Buna şüphesiz katılıyoruz. Ancak bu tedbirin siyasallaştırılması, bu tedbirin devletin değil iktidar partisinin bir aygıtı olarak kullanılacak olması konusunda endişelerimiz var. Nitekim bu haklılığımızı kanıtlayacak örnekleri de tecrübe ettirdiniz, ettiriyorsunuz."

Dervişoğlu, düzenlemenin bu haliyle kabul edilmesi durumunda yaşanan hiçbir sorunun çözülmeyeceğini savunarak, "Teklif, devletin kurum ve kuruluşlarının güvenliği için değil, bürokrasiyi daha da siyasallaştırma kastı taşıyor." diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, dünyanın her yerinde kamu hizmetine alınacak kişilerle ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığını kaydetti.

"Güvenlik soruşturması" kavramının Türk hukuk mevzuatında yer aldığını ifade eden Atay, güvenlik soruşturmasının kişinin kamu hizmetine alınmasına uygun olup olmadığına yönelik bir araştırma süreci olduğunu söyledi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, AK Parti'nin ülkeyi OHAL kararnameleriyle yönettiğini, bu kararnamelerin zamanla yasalaşarak kalıcı hale geldiğini ileri sürdü.

Teklifle devlet memuru olmak isteyenler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının şart haline getirildiğini, idareye sınırsız bir yetkinin verildiğini savunan Tiryaki, HDP olarak bu adımı doğru bulmadıklarını belirtti. Kararnamelerle on binlerce kamu çalışanının sorgusuz ve sualsiz bir şekilde işinden olduğunu ifade eden Tiryaki, vatandaşın tehdit olarak görülmekten vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifin açıkça Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek, kabul edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine taşınacağını belirtti.

Kaboğlu, teklifle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla birtakım öznel değerlendirmelerin yapılabileceğini, bu nedenle vatandaşların kamu hizmetine atanmasının engellenebileceğini, bu durumun da Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Kamu görevinde diploma ve liyakatin esas olduğunu anlatan Kaboğlu, düzenlemeyle bireylerin fişlenmesinin meşrulaştırıldığını öne sürdü.

"Bilgi ve belgelerle desteklenmeli"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, devletin 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta sırtını dayadığı kamu görevlileri tarafından ihanete uğradığının görüldüğünü belirtti.

Dolayısıyla her devletin bu konuda önlemini alacağını ifade eden Can, ancak devletlerin önlemini alırken adalet, ehliyet, liyakat içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Can, "Görevin gerektirdiği nitelikler haricinde herhangi bir soruşturma ya da kovuşturmaya mahal kalmadan objektif ve nesnel kriterlere göre arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmalıdır. Bu açık ve nettir." dedi.

Güvenlik soruşturmalarının kin, garez ve dedikodudan ibaret ve soyut olmaması gerektiğini söyleyen Can, "Güvenlik soruşturması, tamamen görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili, olgusal verilere dayalı ve somut olmalı; bilgi ve belgelerle desteklenmelidir. Dolayısıyla güvenlik soruşturması yapacak birimler, kanun koyucunun hassasiyetini önemle dikkate almalılar." diye konuştu.

Can, güvenlik soruşturmasının, alan araştırmasının "dedikodulardan ibaret olduğuyla" ilgili şikayetlerin herkese geldiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Akar, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Güvenlik Soruşturması, Milletvekili, Kamu, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


Son Dakika

Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu         
22:12
Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı         
21:55
Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı         
21:33
Bakan Soylu paylaştı: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti Bakan Soylu paylaştı: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti         
21:16
Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak         
20:44
Beşar Esed ve eşi, koronavirüsü atlattı Beşar Esed ve eşi, koronavirüsü atlattı         
19:59
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 22:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei