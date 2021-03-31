Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi - Son Dakika

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifinin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi. Genel Kurulda, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin düzenlenmesini içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin maddelerine geçilmesini oylamaya sundu. Akar, yapılan işari oylama sonucunda teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini söyledi ve birleşime ara verdi. Akar, bir süre sonra birleşimi açarak yeniden ara verdi. Aradan sonra Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını belirten Akar, komisyonun yerini almaması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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