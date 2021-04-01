Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek - Son Dakika

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek

01.04.2021 19:05
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından yenilenen oylamayla, kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Genel Kurul gündeminin "Başkanlığın Sunuşları" kısmında TBMM Başkanlığının tezkeresi bulunduğunu, okutup oylamaya sunacağını belirtmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, işlemin doğru olmadığını savunarak, usul tartışması açtılar.

Açılan usul tartışmasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sırasında dün yaşanan gelişmelerin TBMM İçtüzüğünün açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Genel Kurulda teklifin maddelerine geçilmesi oylaması sırasında işaretle oylamada divan katipleriyle Meclis Başkanvekili arasında anlaşmazlık oluştuğunu, kendisiyle AK Parti Grup başkanvekilleri Cahit Özkan ve Mustafa Elitaş'ın da Meclis Başkanvekilinin tutumuna itiraz ettiklerini anlatan Bübül, "Yapılan itirazlar somut olarak karşımızda dururken Meclis Başkanvekilinin, itirazlarımızı yok sayarak şahsi ve gayri hukuki bir işleme imza attığı kanaatindeyiz." dedi.

Yapılan itirazlar üzerine İçtüzüğe göre Başkanlık Divanının toplanmasının son derece normal olduğunu belirten Bülbül, Başkanlık Divanında alınan kararla Başkanlık Tezkeresinin Genel Kurulda oylanmasının hukuka aykırı olmadığını ifade etti.

Beştaş ise dünkü oylamada kanun teklifinin düştüğünü savunarak, "Başkanlık Divanının çoğunluğuna dayanarak teklifin yine görüşülmesi için bir karar alınıyor. Tamamen parmak sayısı... Eskiden darbeler asker botlarıyla yapılırdı şimdi asker botlarının yerini parlamento için söylüyorum, kaldırılan eller almıştır. Burada sadece parmak sayısına göre bunu geçirmeniz, bunun demokratik olduğu, İçtüzüğe uygun olduğu anlamına gelmiyor. Bu, sizin demokrasi kültürüyle bir ilginizin olmadığı anlamına geliyor." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Beştaş'ın, milli iradenin temsilcilerini darbeci olarak ifade etmesini reddettiğini dile getirerek, "TBMM üyelerini seçen halk, bize sandalye sayımız kadar oyu vermiştir. TBMM iradesini darbeci diye izah eden zihniyeti şiddetle kınıyorum. Siz bir milletvekili olduğunuz için sizin hukukunuzu savunmak da bana düşüyor. Çünkü siz de milli iradeyi temsil ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Elitaş, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde dün beş milletvekiliyle birlikte oylamaya itiraz ettiğini ancak TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın ayağa kalkıp "20 dakika ara veriyorum." dediği için kendisini duymadığını anlattı.

CHP'li bir milletvekilinin oylama sırasında yaşananları gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Elitaş, orada da katip üyenin elektronik oylamaya başvurulması talebinin bulunduğunu söyledi.

Özgür Özel de dün ilk kez, kendisinin de bulunduğu bir oturumda bir kanun teklifinin maddelerine geçilmesinin, AK Parti Grubu Genel Kurulda bulunmadığı için muhalefet oylarının çoğunluğuyla reddedildiğini ifade ederek, "Şunu unutmayın, zulüm arttıkça son yaklaşır. Yapın, zulmedin ki sonunuz gelsin, gidiyorsunuz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin getirdiği kanun teklifinin maddelerine geçilmesinin dünkü oylamada reddedildiğini söyleyerek, "Siz dün öyle bir gol yediniz ki Rüştü'yü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. Dün burada hiçbiriniz yoktunuz, bugün buradasınız. Sizleri o sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM'nin çatısı altında buluşturduk ya, alıştığınız bir üslupla size söyleyeceğim; oh, oh, oh..." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Akar, usul tartışmasının ardından yaptığı konuşmada, "Başkanlık Divanının aldığı karar, Genel Kurul gündeminin sunuşlar kısmında oya sunulacak bir TBMM Başkanlığı Tezkeresi olarak gündemimize girmiş bulunmaktadır. Usule uygun olarak TBMM Başkanı tarafından gündeme alınan bu tezkereyi işlemden kaldırmak gibi bir yetkim bulunmamaktadır. Bu nedenle tezkereyi işleme alacağım ve okutup Genel Kurul onayına sunacağım. İfade ettiğim hususlar neticesinde tutumumda bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi oylamaya sunuldu.

El kaldırarak yapılan oylamada, divan üyeleri arasında ihtilaf olduğu gerekçesiyle Meclis Başkanvekili Akar, elektronik oylama yapılmasına karar verdi.

Oylama sonucunda Başkanlık Tezkeresi kabul edilerek, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin oylama işlemi tekrarlandı.

Bu doğrultuda, tekrarlanan oylama sonucu, kanun teklifinin maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Akar, teklifin maddelerine geçilmesinin de onaylanmasının ardından komisyon yerinde bulunmadığı için birleşimi, 6 Nisan salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Birleşimin kapanmasının ardından bir süre CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu arada CHP milletvekillerinin "Darbeci AKP" şeklinde slogan atmasına salondaki bazı AK Partili milletvekilleri de "Ahlaksız CHP" sloganıyla karşılık verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Güvenlik Soruşturması, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek - Son Dakika


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