Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan'da devam edilecek - Son Dakika

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan'da devam edilecek

02.04.2021 15:57
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan'da devam edilecek, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü devam edilecek.

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü devam edilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulun, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın başkanlığındaki birleşiminde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesinin ardından devreye girmişti.

Şentop başkanlığında dün toplanan TBMM Başkanlık Divanı, AK Parti'nin, "TBMM Başkanvekili Akar'ın, anlaşmazlığa rağmen oylamayı tekrarlamaması veya elektronik oylamaya başvurmaması"na ilişkin itirazını görüştü.

Divan Toplantısı'nda görüntüler izlenerek itirazlar değerlendirildi

Başkanlık Divanı Toplantısında, TBMM İçtüzüğüne göre, Başkan(vekili) ile katip üyeler arasındaki konuşmalar, tutanaklara yansıtılmadığı için TBMM TV'nin kayıtlarına da başvuruldu. Görüntüler izlenerek, konuya ilişkin itirazlar değerlendirildi.

Toplantıda, oylamanın; İçtüzüğün, "İşaretle oylamada usul" başlıklı 141'inci maddesine ve TBMM teamüllerine uygun olmadığı, bu nedenle İçtüzüğün 13'üncü maddesi kapsamında oylamada önemli bir yanlışlık yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda hazırlanan TBMM Başkanlığı Tezkeresi'nde, kanun teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamanın yenilenmesi istenerek, Genel Kurulun onayına sunuldu.

Genel Kurulun dünkü birleşiminde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından yenilenen oylamayla, kanun teklifinin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü devam edilecek.

Oylamanın sonucunu kendi kanaatine göre açıklayamıyor

TBMM İçtüzüğüne göre, Genel Kurulda işaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile katip üyeler, beraberce sayarak tespit ediyor.

Başkan ile katip üyeler arasında anlaşmazlık olması durumunda, oturumu yöneten Başkanın, oylamayı tekrarlaması ve elektronik sistemle yapması gerekiyor; Başkan oylamanın sonucunu kendi kanaatine göre açıklayamıyor.

Genel Kuruldaki oylamalarda bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, İçtüzüğün 13'üncü maddesi devreye giriyor. Bu durumda, Başkan usul görüşmesi açabiliyor ve gerekirse yeniden oylama yapabiliyor. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Başkanlık Divanını toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırıyor.

Güvenlik Soruşturması, Nisan, Salı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan'da devam edilecek - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi         
15:35
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
15:27
Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı         
15:18
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı         
14:12
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız         
13:11
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:10:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan'da devam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei