Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda - Son Dakika

Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesini içeren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM İçişleri Komisyonunda devam ediliyor.

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesini içeren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM İçişleri Komisyonunda devam ediliyor.

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Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplanan Komisyonda, İçişleri Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Bakanlık bürokratları hazır bulundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenleniyor.

Buna göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2 yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.

Dünkü Komisyon görüşmesinde, 16 maddelik kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edilmişti.

Kahramanmaraş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:35 Kaynak: AA

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