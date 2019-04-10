Son Dakika Haberleri: Güvenlik Teknolojileri Görücüye Çıkıyor!

Güvenlik Teknolojileri Görücüye Çıkıyor!

25 dakika önce

Tarsus Turkey tarafından 5.'si düzenlenen SecuriTex Eurasia 2019, 11 Nisan Perşembe günü kapılarını açıyor.

Güvenlik Teknolojileri Görücüye Çıkıyor!, System.String[]

Özellikle emniyet teşkilatı, askeri kurumlar ve kamu kuruluşlarını, güvenlik endüstrisiyle buluşturacak fuarda, drone avcılarından biyometrik sistemlere kadar pek çok teknoloji bir arada sergilenecek. Congresium Ankara – ATO Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki SecuriTex Eurasia 2019'a, güvenlik teknolojileri ve zayıf akım sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar katılıyor.

Başta Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları olmak üzere, askeri kurumlar, elçilik ve ataşelik gibi hassas güvenlik bölgeleri, belediyeler, inşaat ve proje firmaları, bankalar, fabrikalar, alışveriş merkezleri, otel ve hastaneler, lojistik firmaları, ticari konutlar, üniversiteler, sanayi bölgeleri ve otoparklar ile tüm özel işletmeler, ihtiyaçları olan güvenlik teknolojilerini bu fuarda bulabilecek.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:49 Kaynak: Bültenler
Ankara, Güncel
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