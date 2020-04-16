Güvenlik uzmanları ertelenen celp ve terhisleri değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik uzmanları ertelenen celp ve terhisleri değerlendirdi - Son Dakika

Güvenlik uzmanları ertelenen celp ve terhisleri değerlendirdi

6 saat önce

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığının celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik çalışmalarına güvenlik uzmanlarından destek geldi.

Güvenlik uzmanları ertelenen celp ve terhisleri değerlendirdi, System.String[]

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığının celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik çalışmalarına güvenlik uzmanlarından destek geldi. Yanlış bir uygulamanın sadece salgının yayılmasına değil, askerlerin güvenliğini de riske atabileceğini aktaran uzmanlar, kışlada kalacak Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu korumak için ailelerine teşekkür mektubu gönderilmesini teklif etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, korona virüs salgını ile mücadelede alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve Türk Silahlı Kuvvetleri için bir risk oluşturduğunu, bundan dolayı Nisan ayındaki celp işlemlerinin ertelenmesiyle Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik bir çalışma içinde olduklarını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrasında hayata geçirilecek uygulamaya güvenlik uzmanlarından da destek geldi. Konunun sadece bireylerin sağlık meselesi olmadığını kaydeden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Salgınla kendini gösteren bu konu bir ülkenin bütün milli güç unsurlarını derinden etkileyecek son derece tehlikeli bir meseledir" ifadelerini kullandı.


Devletin vatandaşının sağlığı ile canını korumanın dışında ürettiği kendi güç ile istikrarını da korumasının önemli olduğunu söyleyen Ağar, "Bizim ordumuz hem yurt içinde hem sınır ötesinde teröre karşı mücadele ediyor. Bu mücadelenin mutlaka istikrarlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunu yaparken de salgın yolu ile dışarıdan içeriye, içeriden de dışarıya istikrarsızlığın transfer olmasına engel olmak gereklidir" dedi.


Terörle mücadelenin uzman personelle yapılmasına karşılık, operasyonel görevlerin idari ve destek hizmetlerinde erbaş ve erlerin önemli görevler yaptığını vurgulayan Ağar, "Salgının doğrusal veya dolaylı olarak bu mücadeleyi etkilememesi gerekiyor" dedi.


Şehirlerarası seyahatlere getirilen kısıtlamaları anımsatan ve terhislerin TSK tarafından organize edilecek otobüslerle yapılmasının güvenlik açısından büyük tehlike oluşturabileceğini ifade eden Ağar, "Bu tür intikaller terör örgütlerine arayıp da bulamadıkları ortamı sunar. Terör örgütünün en kanlı saldırılarını böyle intikaller sırasında gerçekleştirdiğinin unutulmaması gerekir" diye konuştu.


Celp ve terhis ertelemeye yönelik uygulamanın önemine değinen Ağar, şöyle konuştu:


"Salgının mücadele alanlarını etkilememesi konusunda celplerin ertelenmesi de önem taşıyor. Bu celp döneminde 53 bin gencimizin kışlalara gelmesinden bahsediliyor. Bu durumda bir değil, 53 bin risk anlamına geliyor. Zaten mevcut olan riske yenilerinin eklenmemesi gerekiyor. Aşı bulunmadığı sürece tek çare var o da karantina uygulamasıdır. O nedenle bu ertelemeye yönelik uygulamayı destekliyorum."


Uygulamaya yönelik bir takım tepkileri değerlendiren Ağar, "Bunu anlayabiliyorum herkes bir şekilde sevdiğine kavuşmak istiyor. Ancak mesele sadece sevdiğine kavuşma meselesi değil. Mesele sevdiğine sağlıklı kavuşma meselesidir. Devlet, evladını sevdiklerine sağ ve sağlıklı kavuşturmakla yükümlüdür. Bununla ilgili tedbirleri devlet almak zorundadır. Bunun yolu da izolasyondur. Bu bağlamda da terhis ve celplerin ertelenmesi doğru bir değerlendirmedir" diye konuştu.


"Özlük hakları baki olmak üzere askerlerin bir müddet daha kışlada görevlerine devam etmeleri hem kendileri için hem de aileleri için yerinde bir karar olarak değerlendirilmelidir"


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik Araştırmacısı Murat Aslan ise, TSK'da askerlik süresinin uzatılması uygulamasının geçmişte de yapıldığını, insan sağlığına yönelik kaygılar nedeniyle askerlik süresinin bir daha uzatılması, yeni celplerin alımının da ertelenmesinin bir kez daha gündeme geldiğini hatırlattı. Aslan, "Askerlik süresinin bir ay süreyle uzatılması hem askerlerin hem de ailelerinin 'gözle görülemeyen' yeni düşmana karşı hassasiyetini önleyebilecektir. Askerlerin terhis olduktan sonra seyahat etmesi, geçmişini veya hikayesini bilmedikleri insanlarla terhis sevinci nedeniyle etkileşim içinde olmaları mümkündür. Ayrıca seyahat olanaklarının da kısıtlı olduğu bu günlerde askerler için eve ulaşım ayrı bir zorluk olarak ortaya çıkıyor. Özlük hakları baki olmak üzere askerlerin bir müddet daha kışlada görevlerine devam etmeleri hem kendileri için hem de aileleri için yerinde bir karar olarak değerlendirilmelidir" dedi.


Salgın hastalıkla mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere değinen Aslan, "Kışlalarda Covid-19 hastalığına karşı her türlü tedbirin alındığı biliniyor. Kışlaya girenlerin ve çıkanların izole edilmesi yerinde bir uygulama. Yatakhanelerde ve yemekhanelerde seyrek nizamla askerlerin dinlenmesi ve beslenmesi riskleri azaltıyor. MSB'nin fabrikalarında üretilen maske ve dezenfektana askerlerimizin kolayca ulaşması her askerin kişisel tedbirini kendisinin almasını kolaylaştırıyor. Ancak yeni celp edilecek askerlerin kışlaya gelmesinin riskleri artırabileceği dikkate alınmak zorunda. Semptom göstermeyen ama virüsü taşıyan bir kişi tüm kışlaya hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle yeni celp askerlerin, celp dönemlerinin ertelenmesi doğru ve alınması gereken bir karar. Çünkü evine ulaşmaya çalışan asker ile kışlasına ulaşmaya çalışan vatandaş arasında karşılaşılabilecek risk açısından hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.


"Asker ailelerine teşekkür mektubu gönderilebilir"


Uluslararası güvenlik alanında akademik çalışmalarını sürdüren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya da, bu tür uygulamaların geçmişte de yapıldığını kaydederek, "Tezkereyi almayı beklemek toplumumuzda kültürel bir olgu. Bu uygulama kışlada tezkeresini bekleyen için zor. Bu süreçte onların moral ve motivasyonlarını sağlamak çok önemli. Onlara, 'Zor bir zamandayız, kışlalardaki sağlığın bozulması ihtimalinden dolayı yeni askerleri alamıyoruz. Siz ülkeniz için fedakarlık yapıyorsunuz' mesajını vermek lazım. Yaptıkları fedakarlıkla salgın esnasından ülkenin savunmasına katkı sağlayacağını söylemek gerekir. Bunun savunma görevlerinin etkinliğinde birliğin moral ve motivasyonunun yüksek olmasının yeri nedeniyle belirtiyorum" dedi.


Askerlerin moral ve motivasyonunun korunmasının önemine değinen Yalçınkaya, askerlerin ailelerine teşekkür mektupları dahi gönderilebileceğini söyledi. - ANKARA

celp tarihi, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 20:02:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik uzmanları ertelenen celp ve terhisleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]