Güvenlik uzmanları: Türkiye'ye yönelik açık bir tehdittir - Son Dakika

Güvenlik uzmanları: Türkiye'ye yönelik açık bir tehdittir
23.11.2020 16:38
AB tarafından yürütülen İrini Harekatı'nda "Hamburg" isimli Alman savaş gemisinin Ambarlı Limanı'ndan Libya Musirata'ya boya, boya malzemesi ve insani yardım taşıyan "MV Roseline A" adlı Türk bayraklı ticaret gemisinde hukuka aykırı arama yapmasını değerlendiren güvenlik uzmanları...
AB tarafından yürütülen İrini Harekatı'nda "Hamburg" isimli Alman savaş gemisinin Ambarlı Limanı'ndan Libya Musirata'ya boya, boya malzemesi ve insani yardım taşıyan "MV Roseline A" adlı Türk bayraklı ticaret gemisinde hukuka aykırı arama yapmasını değerlendiren güvenlik uzmanları " Türkiye'ye yönelik açık bir tehdittir" dedi.
Gemi içinde ne olduğunun bilinmesine rağmen, herhangi bir ihbar da olmadığı halde tamamen hukuksuz olarak yapılan aramanın Türkiye'yi hedef alan bir provokasyon olduğu kaydedildi.
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