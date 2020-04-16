Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek - Son Dakika

Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek

6 saat önce

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşan kritik süreçte, Milli Savunma Bakanlığının celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik çalışmasına güvenlik uzmanlarından da destek geldi.

Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek, System.String[]

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşan kritik süreçte, Milli Savunma Bakanlığının celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik çalışmasına güvenlik uzmanlarından da destek geldi. Aksi bir uygulamanın sadece salgının yayılmasına değil, askerlerin güvenliğini de riske atacağını belirten uzmanlar, kışlada kalacak Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu korumak için ailelerine teşekkür mektubu gönderilmesi teklifinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgını ile mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik bir çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından hayata geçecek uygulamaya, güvenlik uzmanlarından da destek geldi.

Konunun sadece bireylerin sağlık meselesi olmadığını belirten Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Salgınla kendini gösteren bu konu bir ülkenin bütün milli güç unsurlarını derinden etkileyecek son derece tehlikeli bir meseledir." diye konuştu.

Devletin vatandaşının sağlığı ile canını korumanın yanı sıra ürettiği kendi güç ve istikrarını da korumasının önemli olduğunu ifade eden Ağar, "Bizim ordumuz hem yurt içinde hem sınır ötesinde teröre karşı mücadele ediyor. Bu mücadelenin mutlaka istikrarlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunu yaparken de salgın yolu ile dışarıdan içeriye, içeriden de dışarıya istikrarsızlığın transfer olmasına engel olmak gereklidir." dedi.

Ağar, teröristle mücadelenin uzman personelle yapılmasına karşılık operasyonel görevlerin idari ve destek hizmetlerinde erbaş ve erlerin önemli görevler yaptığını belirterek, "Salgının doğrusal veya dolaylı olarak bu mücadeleyi etkilememesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.

"Devlet, evladını sevdiklerine sağ ve sağlıklı kavuşturmakla yükümlüdür"

Şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamaları hatırlatarak, terhislerin TSK tarafından organize edilecek otobüslerle yapılmasının güvenlik açısından da büyük tehlike oluşturacağını dile getiren Ağar, "Bu tür intikaller terör örgütlerine arayıp da bulamadıkları ortamı sunar. Terör örgütünün en kanlı saldırılarını böyle intikaller sırasında gerçekleştirdiğinin unutulmaması gerekir." dedi.

Celp ve terhis ertelemeye yönelik uygulamanın önemine değinen Ağar, şöyle konuştu:

"Salgının mücadele alanlarını etkilememesi konusunda celplerin ertelenmesi de önem taşıyor. Bu celp döneminde 53 bin gencimizin kışlalara gelmesinden bahsediliyor. Bu durumda bir değil, 53 bin risk anlamına geliyor. Zaten mevcut olan riske yenilerinin eklenmemesi gerekiyor. Aşı bulunmadığı sürece tek çare var, o da karantina uygulamasıdır. O nedenle bu ertelemeye yönelik uygulamayı destekliyorum."

Söz konusu uygulamaya yönelik birtakım tepkilerin olduğunun hatırlatılması üzerine ise Ağar, "Bunu anlayabiliyorum, herkes bir şekilde sevdiğine kavuşmak istiyor. Ancak mesele sadece sevdiğine kavuşma meselesi değil. Mesele sevdiğine sağlıklı kavuşma meselesidir. Devlet, evladını sevdiklerine sağ ve sağlıklı kavuşturmakla yükümlüdür. Bununla ilgili tedbirleri devlet almak zorundadır. Bunun yolu da izolasyondur. Bu bağlamda da terhis ve celplerin ertelenmesi doğru bir değerlendirmedir." ifadelerini kullandı.

"Gözle görülemeyen yeni düşman"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik Araştırmacısı Murat Aslan da TSK'da askerlik süresinin uzatılması uygulamasının geçmişte de yapıldığını hatırlattı.

İnsan sağlığına yönelik kaygılar nedeniyle askerlik süresinin bir defa daha uzatılması, yeni celplerin alımının da ertelenmesinin bir kez daha gündeme geldiğini ifade eden Aslan, şunları söyledi:

"Askerlik süresinin bir ay süreyle uzatılması, hem askerlerin hem de ailelerinin 'gözle görülemeyen' yeni düşmana karşı hassasiyetini önleyebilecektir. Askerlerin terhis olduktan sonra seyahat etmesi, geçmişini veya hikayesini bilmedikleri insanlarla terhis sevinci nedeniyle etkileşim içinde olmaları mümkündür. Ayrıca seyahat olanaklarının da kısıtlı olduğu bu günlerde askerler için eve ulaşım ayrı bir zorluk olarak ortaya çıkıyor. Özlük hakları baki olmak üzere askerlerin bir müddet daha kışlada görevlerine devam etmeleri, hem kendileri için hem de aileleri için yerinde bir karar olarak değerlendirilmelidir."

Salgın hastalığa karşı alınan tedbirlere de değinen Aslan, şunları kaydetti:

"Kışlalarda Kovid-19 hastalığına karşı her türlü tedbirin alındığı biliniyor. Kışlaya girenlerin ve çıkanların izole edilmesi yerinde bir uygulama. Yatakhanelerde ve yemekhanelerde seyrek nizamla askerlerin dinlenmesi ve beslenmesi riskleri azaltıyor. MSB'nin fabrikalarında üretilen maske ve dezenfektana askerlerimizin kolayca ulaşması, her askerin kişisel tedbirini kendisinin almasını kolaylaştırıyor. Ancak yeni celp edilecek askerlerin kışlaya gelmesinin riskleri artırabileceği dikkate alınmak zorunda. Semptom göstermeyen ama virüsü taşıyan bir kişi, tüm kışlaya hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle yeni celp askerlerin, celp dönemlerinin ertelenmesi doğru ve alınması gereken bir karar. Çünkü evine ulaşmaya çalışan asker ile kışlasına ulaşmaya çalışan vatandaş arasında karşılaşılabilecek risk açısından hiçbir fark yok."

"Askerlerin ailelerine teşekkür mektupları gönderilebilir"

Uluslararası güvenlik alanında akademik çalışmalar yürüten TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya da bu tür uygulamaların geçmişte de yapıldığını anımsattı.

Yalçınkaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Tezkereyi almayı beklemek, toplumumuzda kültürel bir olgu. Bu uygulama kışlada tezkeresini bekleyen için zor. Bu süreçte onların moral ve motivasyonlarını sağlamak çok önemli. Onlara, 'Zor bir zamandayız, kışlalardaki sağlığın bozulması ihtimalinden dolayı yeni askerleri alamıyoruz. Siz ülkeniz için fedakarlık yapıyorsunuz.' mesajını vermek lazım. Yaptıkları fedakarlıkla salgın esnasında ülkenin savunmasına katkı sağlayacağını söylemek gerekir. Bunu, savunma görevlerinin etkinliğinde birliğin moral ve motivasyonunun yüksek olmasının yeri nedeniyle belirtiyorum."

Askerlerin moral ve motivasyonunun korunmasının önemine vurgu yapan Yalçınkaya, "Bu kapsamda askerlerin ailelerine teşekkür mektupları dahi gönderilebilir." diye konuştu.

Koronavirüs, celp tarihi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:46 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 19:05:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]