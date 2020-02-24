Güvenlik ve asayiş tehlikesi oluşturan metruk yapılar yıkılacak - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda güvenlik ve asayiş tehlikesi oluşturan 22 yapının tehlikelerinin giderilmemesi durumunda yıkılacağını açıkladı.



Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları kapsamında kurulan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararı ile Tekirdağ Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tebligatlar doğrultusunda alınan kararları açıkladı.



Yapılan açıklamada ilçe genelinde metruk yapılar ile alakalı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen taşınmazların genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiğinin tespit edilmesi üzerine belirlenen yapıların oluşturdukları tehlikelerin mülk sahipleri tarafından ivedilikle giderilmesinin, tehlike durumunun devam etmesi durumunda ise yıkımları yapılacak. - TEKİRDAĞ