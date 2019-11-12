Güvenlik ve savunma şirketleri SEDEC fuarında buluşacak

Güvenlik ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalar, 2-4 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek "SEDEC Savunma ve Güvenlik Fuarı"nda bir araya gelecek.

Fuarın organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, ATO Congresium'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) de destek veriyor.

Fuarda; anayurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularında uluslararası ve ulusal tüm oyuncuların geliştirdiği ileri teknolojik çözümler ve yeni geliştirilen sistemler sergilenecek.

Etkinlikte önceden planlanan ikili iş görüşmeleri kapsamında yabancı orijinal ekipman üreticileriyle bunların birinci ve ikinci seviye tedarikçileri, Türk savunma, havacılık ve güvenlik sanayisi firmalarıyla bir araya gelecek.

Fuar ile Türk ana sanayi firmaları ve KOBİ'ler, yetenekleri ve başarılarını yabancı misafirlere daha yakından tanıtma olanağına kavuşacak.

Geçen yıl 39 ülkeden katılımcının yer aldığı ve 4 bin 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilen fuarda, gelecek yıl, söz konusu rakamların aşılması bekleniyor.