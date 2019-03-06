Güvenlik ve Savunma Yatırımları Ekonomide Büyüme Getirecek

Güvenlik konularına yapılacak olan her yatırımın ve ileri teknolojilerin transferinin Türkiye'ye seviye atlatacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış politikalar Kurulu Üyesi ve GÜVSAM Başkanı Dr. Öğr. Üy.

Güvenlik konularına yapılacak olan her yatırımın ve ileri teknolojilerin transferinin Türkiye'ye seviye atlatacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış politikalar Kurulu Üyesi ve GÜVSAM Başkanı Dr. Öğr. Üy. İsmail Safi, "Mevcut inşaat, tekstil ve diğer hizmet sektörü ile ancak buraya kadar gelebiliriz. Eğer milli geliri 1 trilyon doların üzerine ve kişi başına düşen milli geliri de 20 bin dolara ulaştırmak istiyorsak bunu savunma, ileri teknolojiler alanında yapılacak yatırımlarla başarabiliriz" dedi.



İstinye Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (GÜVSAM) Başkanı Dr. Öğr. Üy. İsmail Safi, Türkiye - Rusya ilişkilerinin güvenlik açısından stratejik önemini değerlendirdi.



Suriye'de yaşananlar ve terör konusunda Türkiye'nin yanında Amerika ve Batı'nın yani doğal müttefiklerinin olmasını çok istediğini, bunun olması için mücadele de edildiğinin altını çizen GÜVSAM Başkanı Dr. Öğr. Üy. İsmail Safi, "Ama Türkiye'nin askeri ve stratejik ilişkilerinde Rusya'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Bu durum Türkiye için bir tercih değil, bir zorunluluk. Türkiye yanında Amerika'nın ve Batı'nın, yani doğal müttefiklerinin olmasını çok isterdi. Bu olsun diye de çokmücadele ettik. Ama maalesef onlar Türkiye ile yan yana durmak, Türkiye'nin bu zor zamanında Türkiye'ye destek olmak yerine tam tersini yaptılar. Tabii Türkiye'nin bu durumda başka bir seçeneği kalmadı ve diğer seçeneklere başvurdu" dedi.



Türkiye'nin Suriye konusunda bölgedeki diğer en önemli aktörlerden biri olan Rusya ile yaptığı iş birliğine değinen Dr. Öğr. Üy. İsmail Safi, "Türkiye Suriye'de çok ciddi bir alan kazandı ve terörün üstesinden gelme noktasına gelebildi. Bunu Rusya ile başarabildi" ifadelerini kullandı.



"RUSYA TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"



Amerika ile yaşanan S-400 krizini anımsatan İsmail Safi, Türkiye'nin bu savunma sistemlerini daha uyguna almak için Rusya'yı tercih ettiğini dile getirerek, "Türkiye'nin bir hava savunma sistemi yok. Bir saldırı olduğu zaman bizi koruyacak bir sistem yok. Devletimizin görevi bu sistemleri bir şekilde bulup ülkeye getirmek. Çünkü 80 milyonluk bir ülkenin saldırılardan korunması gerekir. Biz bu sistemleri öncelikle Amerika'dan ve diğer Batılı ülkelerden istedik fakat onlar bize bunu hem daha pahalıya satmak istediler, hem de teknoloji transferinden kaçındılar. Türkiye artık bunu hem daha uygun imkanlarda almak hem de teknoloji transferi yapmak istiyor. Bu işin özünde yatan ana neden ise Türkiye'nin bundan sonra bu sistemleri kendisinin üretmek istemesi. Batılı ortaklarımız yanaşmayınca bizim için bir tercih değil zorunluluk olarak Rusya ile oturup bu konuda anlaştık" diye açıklamada bulundu.



GÜVSAM İLİŞKİLERİ TAMAMLAYICI ROLDE



GÜVSAM'ıngüvenlik açısından stratejik ilişkilerde oynadığı rolü belirten İsmail Safi, "GÜVSAM bu tür ilişkileri somutlaştırarak, neticelendirerek bir yerlere taşıyacak olan esaslı kuruluşlardır. Biz İstinye Üniversitesi olarak buradakibu ihtiyacı gördük.Hoca arkadaşlarımızla birlikte bunu hızlı bir şekilde kurduk" şeklinde konuştu.



S-400 meselesini örnek göstererek GÜVSAM'ın buradaki rolünü anlatan Dr. Öğr. Üy. İsmail Safi, "Rusya S-400'ü Türkiye'ye verecek. Türkiye ile birlikte üretecek. Peki bunu nasıl başaracak? Bu teknoloji transferi nasıl olacak'Resmi kuruluşlar kendiliğinden bir araya gelip bunu tamamlayamıyorlar. GÜVSAM gibi kuruluşların işin içine girip onu güçlendirip birleştirmeleri gerekiyor" dedi.



TÜBİTAK, HAVELSAN VE BTK İLE ORTAK PROJE



Bu anlamda TÜBİTAK, HAVELSAN ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ortak çalışmalar yapacaklarını duyuran İsmail Safi, bu iş birliklerinin farklı üniversitelerle de devam edeceğini söyledi.



Güvenlik konularına yapılacak olan her yatırımın, ileri teknolojilerintransferinin Türkiye'ye seviye atlatacağının altını çizen İsmail Safi sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye'nin bugünkü ekonomisine baktığımız zaman kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bunu yukarıya taşımak çok zor. Çünkü mevcut inşaat, tekstil ve diğer hizmet sektörü ile ancak buraya kadar gelebiliriz. Ama eğer bunu ikiye katlamak, milli geliri 1 trilyon doların üzerine ve kişi başına düşen milli geliri de 20 bin dolara ulaştırmak istiyorsakbunu savunma, ileri teknolojiler alanında yapılacak yatırımlarla başarabiliriz. Hem akademik, hem şirketler hem de kamu düzeyinde yapılan bu çalışmalarla ülkemizin güvenliğini sağlayacak, ayrıca ekonomik ve teknolojik olarak da Türkiye'yi çok daha üst lige çıkaracağız." - İstanbul

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