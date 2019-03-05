Güvenlik ve Terörle Mücadele Fuarı Londra'da Başladı

Güvenlik ve Terörle Mücadele Fuarı (SCTX) 350 uluslararası güvenlik ve savunma sanayi firmasının katılımıyla Londra'da başladı.

Güvenlik ve Terörle Mücadele Fuarı (SCTX) 350 uluslararası güvenlik ve savunma sanayi firmasının katılımıyla Londra'da başladı.



Alanında dünyanın en büyük uluslararası fuarı olan SCTX İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı.



İki gün sürecek fuarda 350 güvenlik ve savunma sanayi firması silah sistemlerinden siber güvenliğe kadar geniş bir ürün yelpazesiyle yer alıyor.



Fuarda gizli nesnelerin tespitinde x-ray kullanımı, kimyasal saldırıya müdahale, terör saldırısına silahlı müdahale, köpekle şüpheli paket incelemesi gibi bir dizi senaryo da İngiliz güvenlik güçlerinin ve üretici firmaların katkılarıyla sergilenecek.



Fuar kapsamında düzenlenen Dünya Terörle Mücadele Kongresi de 300'den fazla uluslararası güvenlik uzmanını bir araya getirecek.



Bu yıl "Aşırıcılıkla Mücadele" temasıyla düzenlenen kongrede koruyucu önlemler, istihbarata dayalı operasyonlar ile terör şüphelilerinin takibi, mercek altına alınacak başlıklar arasında yer alıyor.



Kongrede kitlesel göç ile sınır güvenliği de önemli başlıklar arasında bulunuyor.

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