Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Son Dakika

Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

6 saat önce

Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı., System.String[]

Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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