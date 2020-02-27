Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Son Dakika

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Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
6 saat önce
Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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