Güvenlik Zirvesi sonrası Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güvenlik Zirvesi sonrası Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında - Son Dakika Dünya

Güvenlik Zirvesi sonrası Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasına gitti.

Güvenlik Zirvesi sonrası Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.


Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

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Salih Zeki Çolak, Ümit Dündar, Hulusi Akar, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:49 
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