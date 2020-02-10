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Güvenlik zirvesinden karar çıktı: "Alçak saldırıya misliyle karşılık verilecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı.
(İHA)
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