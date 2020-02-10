Güvenlik zirvesinden karar çıktı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı.

(İHA)