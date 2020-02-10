Güvenlik zirvesinden karar çıktı: "Alçak saldırıya misliyle karşılık verilecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik zirvesinden karar çıktı: 'Alçak saldırıya misliyle karşılık verilecek' - Son Dakika

Güvenlik zirvesinden karar çıktı: "Alçak saldırıya misliyle karşılık verilecek"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Güvenlik zirvesinden karar çıktı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 05:59:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik zirvesinden karar çıktı: "Alçak saldırıya misliyle karşılık verilecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]