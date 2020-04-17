Güvenlikçiler görev başında - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TYP- İŞKUR güvenlik görevlileri, korona virüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik parklar, oyun alanları ile cadde ve sokaklarda denetim yapıyorlar.



Korona virüs ile mücadele kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TYP-İŞKUR güvenlik görevlilerince 24 saat boyunca parklar, oyun alanları ile cadde ve sokaklarda denetim yapılmaya başlandı.



Alaşehir Kaymakamlığı valilik makamının onayı ile okullarda TYP kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlilerini, özellikle sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları ile halka açık parkların kontrolü ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları gibi konularda denetimler yapmak üzere görevlendirdi. Güvenlik görevlileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde görev yaparak tedbirlerin uygulanmasında önemli bir görev yerine getirecek.



Vatandaşları sabırlı olmaya davet eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Son günlerde hepiniz sıkıldınız, biliyoruz. Alınan bu tedbirlerin hepsinin halk sağlığının korunması için bir zaruretten kaynaklandığını unutmayınız. İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile genelgelere göre hareket etmek zorundayız. Kaymakamlığımızca Covid-19 tedbirleri kapsamında okullarımızda görevli 15 TYP-İŞKUR güvenlik görevlisini valilik onayı ile Emniyet Müdürlüğümüzün planlamasında sokaklarda parklarda görevlendirdik. Güvenlik görevlilerimiz; özellikle sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları ile halka açık parkların kontrolü ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları gibi konularda denetimler yapıyorlar. Vatandaşlarımıza ceza uygulama düşüncesi içinde değiliz. Sıkıldığınızı biliyoruz, ancak dayanmalıyız. Hep beraber korona virüs salgınından kurtulmanın yollarını arıyoruz." dedi. - MANİSA