Güvenlikten, kaliteden ve kendimizden ödün veriyoruz: Ağır koşullarda çalışan set işçileri anlatıyor

Küresel koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle ülke genelinde insanların evlerinde kalması teşvik ediliyor. Birçok insan evlerinden çalışmaya devam ederken aynı durum set çalışanları ve oyuncular için geçerli değil.



Henüz setlerin ertelenmesine yönelik bir düzenleme yapılmaması üzerine, sosyal medyada sendikalar ve set çalışanları kaygılarını dile getirmeye başladı.