Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet

11.11.2020 17:31
Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

Ankara'daki Güvenpark otobüs duraklarında, 13 Mart 2016'da PKK/KCK teröristlerinin bomba yüklü otomobille düzenlediği ve 36 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin ikinci davada, sanıklardan Suphi Akbaş 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara'daki Güvenpark otobüs duraklarında, 13 Mart 2016'da PKK/KCK teröristlerinin bomba yüklü otomobille düzenlediği ve 36 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin ikinci davada, sanıklardan Suphi Akbaş 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Suphi Akbaş ve Ferit Ak cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlandı. Tutuksuz sanık Salih Şahin duruşmaya katılmazken avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan sanık Ak, Güvenpark saldırısıyla bir ilgisi olmadığını, suçsuz yere 17 aydır tutuklu bulunduğunu iddia ederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Terör saldırısına ilişkin ilk davada yargılanarak 8 yıl hapse mahkum edilen ancak dosyasının istinaf mahkemesince bozulması üzerine mevcut davayla birleştirilerek yeniden yargılanmasına başlanan sanık Akbaş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Sanık Şahin'in avukatının da esasa ilişkin beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini aldı ve karar için duruşmaya müzakere arası verdi.

Hüküm

Müzakere arasından sonra Mahkeme Başkanı Azmi Çağatay Bilgin, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre Suphi Akbaş, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaşa yönelik "kasten öldürmek" suçundan 36 kez ağırlaştırılmış müebbet, saldırıda yaralanan 342 vatandaşa yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak" suçundan da 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Akbaş, toplam 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın diğer sanıkları Ferit Ak ile Salih Şahin ise "üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklar Akbaş ve Ak'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz yargılanan Şahin hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde düzenlenen saldırıda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kanlı saldırıda kullanılan otomobilin PKK/KCK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatıldığı, sanıklardan Vahit Ayçil'in ise saldırıyı Kızılay'da takip ettiği ve sonrasında da kaçtığı bildirilmişti.

Saldırıya ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 55 sanıklı ilk davanın görülmesine 19 Haziran 2017'de başlanmış ve 21 Kasım 2018'de dosya karara bağlanmıştı.

Sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbedin yanı sıra çeşitli suçlardan 10 bin 276 yıl hapse, 2 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Kararda, diğer sanıklardan firari 36'sının dosyasının ayrılmasına hükmedilmiş, 7 sanık beraat etmiş, ölen 3 sanık hakkındaki dava ise düşürülmüştü.

Diğer sanıklar ise 3 ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası almıştı.

Saldırının planlayıcılarından firari Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına da yardım ettikleri belirtilen Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ise ayrıca iddianame hazırlanarak Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açılmıştı.

İlk davada 8 yıl hapse mahkum edilen Suphi Akbaş'ın dosyasının istinaf mahkemesince bozulması üzerine açılan ikinci davayla birleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Güvenpark, Ankara, Mahkum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı         
17:25
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir         
17:12
Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu         
16:55
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Koronavirüsün genetik kodunda Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı         
16:07
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 18:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei