Son Dakika Haberleri: Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı
Son Dakika Güncel Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı

Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı

1 saat önce

Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktıANKARA'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta unutulan kadın çantası paniğe neden oldu.

Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı

ANKARA'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta unutulan kadın çantası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği çantada, kadın eşyaları çıktı.

Kızılay'da bulunan Güvenpark içerisindeki bankta bulunan çantadan şüphelenenler polise ihbarda bulundu. Polis, çantanın etrafına emniyet şeridi çekerek, parkı boşaltıp güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yanına gittiği çantayı kontrol etti. Ardından çengel yardımı ile yere düşürülen çantadan kadın eşyaları çıktı. Çalışmaların ardından park vatandaşlara tekrar açıldı.

Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı

Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten, semt pazarında artan hırsızlık olaylarına "Mutlu Pazar" operasyonu: 7 gözaltı
İBB'den "otogarda yıkım" açıklaması: Mevzuat gereği tebligat gönderilmedi Adıyaman'da iki kadın arasında silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 01:36:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]