Güvensiz 1.1 milyon ürüne geçit verilmedi
55 dakika önce
Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayında oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı.
Ticaret Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:38
yılın ilk 4 ayında oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı.
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