Son Dakika Haberleri: Güvensiz 1.1 milyon ürüne geçit verilmedi
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Güvensiz 1.1 milyon ürüne geçit verilmedi

55 dakika önce

Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayında oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı.

Güvensiz 1.1 milyon ürüne geçit verilmedi, System.String[]
Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayında oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:38 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
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