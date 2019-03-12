Son Dakika Haberleri: Güvensiz gıdaya geçit yok

Güvensiz gıdaya geçit yok

37 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu.

Güvensiz gıdaya geçit yok, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:40 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Avokado Üretim Alanı Yaklaşık 5 Bin Dekara Ulaştı Tarım İşçisinin Ücretleri Arttı

Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'ya Hakaretten Fezleke Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:17:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvensiz gıdaya geçit yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]