Güvensiz gıdaya geçit yok
37 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:40
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