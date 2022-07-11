Güvensiz kozmetik ürünlere 645 bin lira ceza kesildi, 7 bin parfüm imha edildi - Son Dakika
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Güvensiz kozmetik ürünlere 645 bin lira ceza kesildi, 7 bin parfüm imha edildi

11.07.2022 11:03
Güvensiz kozmetik ürünlere 645 bin lira ceza kesildi, 7 bin parfüm imha edildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) 6 aylık denetimlerinde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 470 kozmetik ürün için 645 bin lira para cezası kesildi, sahte, kaçak veya taklit yaklaşık 7 bin parfüm ve deodorant imha edildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) 6 aylık denetimlerinde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 470 kozmetik ürün için 645 bin lira para cezası kesildi, sahte, kaçak veya taklit yaklaşık 7 bin parfüm ve deodorant imha edildi.

İnsan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimlerini sürdüren TİTCK, 2022'nin ilk 6 aylık döneminde uygunsuzluk saptanan kozmetik ürünler ile el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun gibi biyosidal ürünlere geçit vermedi.

AA muhabirinin denetim sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Ocak-Haziran 2022'de toplam 679 kozmetik ürün denetlenirken, 463 ürünün teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi. Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 645 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve yapılan incelemeler neticesinde, üreticisi belli olmayan, sahte, kaçak, taklit olduğu saptanan 6 bin 826 adet parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

Ruhsatsız el dezenfektanlarına yönelik denetimler

TİTCK'nin el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi biyosidal ürünler için aynı dönemdeki denetimleri ise Kovid-19 salgını döneminde risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlandı.

Bu kapsamda, toplam 44 ürün denetlendi, 27'sinin ruhsatsız ve teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlendi. Ürünler için geri çekme ve imha işlemleri yapılırken, bu ürünleri üretenlere de toplam 752 bin 400 lira idari para cezası verildi.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvensiz kozmetik ürünlere 645 bin lira ceza kesildi, 7 bin parfüm imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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