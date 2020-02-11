Güver Kanyonu'na yürüdüler - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) spor ve çevre koruma çalışma grupları, Düzlerçamı'ndan Güver Kanyonu'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüş 6 saatte tamamlandı.



Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesine sahip ASSİM'de 17 çalışma başlığında kurulan platformlar, etkinliklerini sürdürüyor. Merkezin spor ve çevre koruma alanında çalışan platformları, Ocak ayında Kemer Alacasu'dan Phaselis'e gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünün ardan Şubat'ta Düzlerçamı'ndan Güven Kanyonu'na yürüdü. Yürüyüş Liderleri Spor Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe 35 kişi katılırken yaklaşık 9 kilometrelik parkur 6 saatte tamamlandı Güver Kanyonu'nu terasında sona eren yürüyüş boyunca bölge, bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve yaşayan canlı popülasyonu yürüyüş lideri Ahmet Şimşek tarafından katılımcılara anlatıldı. - ANTALYA