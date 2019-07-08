Son Dakika Haberleri: Güver Uçurumu'nda 3 kilometrelik alan temizlendi
Son Dakika Güncel Haber

Güver Uçurumu'nda 3 kilometrelik alan temizlendi

47 dakika önce

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa Saha Ekibi, Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Güver Uçurumu'ndaki 3 kilometrelik alanda temizlik yaptı.

Güver Uçurumu'nda 3 kilometrelik alan temizlendi, System.String[]
Döşemealtı Belediyesi Nar Masa Saha Ekibi, Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Güver Uçurumu'ndaki 3 kilometrelik alanda temizlik yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde Çığlık Orta Mahalle'de mahalle muhtarı ve vatandaşların katılımıyla park ve yol kenarına atılan çöpler toplandı.

Yüzey suyunun karstik araziyi aşındırması ile 1 milyon yılda oluşan 115 metre yüksekliğinde yaklaşık 2 km uzunluğundaki Güver Uçurumu Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin temizliğiyle ilgili Döşemealtı Belediyesi'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Döşemealtı Belediyesi Nar Masa Saha Ekibi de daha yaşanabilir bir çevre için Güver Uçurumu'nda temizlik yaptı.

Saha ekibi, 3 kilometrelik alanda ziyaretçilerin bıraktığı pet şişe, bardak ve poşetleri topladı. Aynı ekip, önümüzdeki hafta içerisinde de bölgenin saklı cennetlerinden Ekşili Göleti'nde benzer bir çalışma yapacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ise; Çığlık Orta Mahalle'de mahalle muhtarı ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği yaptı. Park ve yol kenarına atılan çöpler mahalle sakinleri ve ekipler tarafından tek tek toplandı. Mahalle sakinlerinin çevreye yönelik farkındalığını artırmak adına temizlik çalışmalarının farklı mahallelerde de gerçekleştireceği ifade edildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
Döşemealtı, Düzlerçamı, Nar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT'in yıllık faaliyet raporunda Başkan Fidan'dan dikkat çeken mesaj Hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:09:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güver Uçurumu'nda 3 kilometrelik alan temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]