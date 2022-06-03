Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu

03.06.2022 21:49
Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan Güver Uçurumu'nda, üzerinden kimlik çıkmayan 35- 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan Güver Uçurumu'nda, üzerinden kimlik çıkmayan 35- 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güver Uçurumu mevkisinde meydana geldi. Bölgede gezen kişilerin hareketsiz halde yatan 35- 40 yaşlarında bir erkeği fark etmeleri üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesette kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, ağzından köpük çıktığı görüldü. Bölgeye gelen olay yeri ekibi ve savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, cesede ait olduğu tahmin edilen ve korkuluklara kilitlenmiş bisiklet ile bisikletin yanında ağzı açık kavanozlarda bulunan ve ne olduğu tespit edilemeyen maddeler dikkat çekti.

Cesedi bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı "Arkadaşlarımla kanyonun bu bölümünü gezmeye geldim. Gelirken yerde yatan birini gördüm. Önce madde bağımlısı sandım. Sonra ağzındaki köpükleri görünce öldüğünü anladım. Daha sonra polise haber verdim" dedi.


Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu
Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu
Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu
Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu
Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu
Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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