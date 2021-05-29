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Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu - Son Dakika

Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu

29.05.2021 10:24

Bursa'da 3 kişi, güvercin alışverişi yapmak için bir araya geldi. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri yanında getirdiği tabancayla diğer şahsı vurdu. Ağır yaralanan şahıs apar topar hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Uğur Küçükiğridere, Şaban Ö., ve Seçkin Ç., güvercin alışverişi yapmak için Çavuşoğlu sokak üzerinde buluştu. Fiyat konusunda anlaşamayan iki grup argo kelimeler kullanarak, sözlü tartışmaya sebep oldu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesi ile arbede yaşandı. Arbede sırasında Seçkin Ç., yanında bulundurduğu silah ile güvercin sahibi Uğur Küçükiğridere'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü! Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kanlar içerisinde yerde yatan Küçükiğridere'ye ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Müdahalenin ardından ağır yaralanan Küçükiğridere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü! Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralanın durumu ciddiyetini korurken, şüpheli Seçkin Ç. ve Şaban Ö. olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Kaçan şüpheliler yaklaşık iki saat sonra saklandıkları evde bulunarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu

Arbede, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu - Son Dakika


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