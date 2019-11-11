Son Dakika Haberleri: Güvercin arabanın havalandırma ızgarasında 320 kilometre yolculuk yaptı
Son Dakika Güncel Güvercin arabanın havalandırma ızgarasında 320 kilometre yolculuk yaptı

Güvercin arabanın havalandırma ızgarasında 320 kilometre yolculuk yaptı

7 saat önce

İngiltere'ye bağlı Guernsey Adası'nda bir arabanın önündeki havalandırma ızgarasına sıkışan güvercin, yaklaşık 320 kilometrelik yolculuğun ardından kurtarıldı.

Güvercin arabanın havalandırma ızgarasında 320 kilometre yolculuk yaptı, System.String[]

İngiltere'ye bağlı Guernsey Adası'nda bir arabanın önündeki havalandırma ızgarasına sıkışan güvercin, yaklaşık 320 kilometrelik yolculuğun ardından kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre, Gloucestershire'dan Guernsey'e giderken kuşa çarpan Martin Stacey, güvercini 8 saatlik vapur ve 320 kilometrelik kara yolculuğunun ardından fark ettiklerini belirtti.

Stacey, kuşun sıkıştığı yerden kurtarıldığını ifade ederek, "Arabamın önündeki ızgaranın arkasında bir şekilde hayatta kalmış. Kuş, veterinerin kontrolünden sonra doğaya salıverildi." dedi.

İngiltere, Guernsey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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