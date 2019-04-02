Son Dakika Haberleri: Güvercin Beslediği Terastan Düşen Adam Öldü

Güvercin Beslediği Terastan Düşen Adam Öldü

1 saat önce

MALATYA'da, beslediği güvercinlerle ilgilenirken 3 katlı apartmanın teras katından düşen M.M.K. (33), yaşamını yitirdi.

Güvercin Beslediği Terastan Düşen Adam Öldü, System.String[]
MALATYA'da, beslediği güvercinlerle ilgilenirken 3 katlı apartmanın teras katından düşen M.M.K. (33), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı 3 katlı binanın terasında güvercin besleyen M.M.K. kuşlarla ilgilenirken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.M.K.'nın öldüğünü belirledi.  Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.M.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere  Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:48 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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