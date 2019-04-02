Güvercin Beslediği Terastan Düşen Adam Öldü
1 saat önce
MALATYA'da, beslediği güvercinlerle ilgilenirken 3 katlı apartmanın teras katından düşen M.M.K. (33), yaşamını yitirdi.
MALATYA'da, beslediği güvercinlerle ilgilenirken 3 katlı apartmanın teras katından düşen M.M.K. (33), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı 3 katlı binanın terasında güvercin besleyen M.M.K. kuşlarla ilgilenirken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.M.K.'nın öldüğünü belirledi. Polis
olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.M.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:48 Kaynak: DHA
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