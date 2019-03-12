Güvercin Beslerken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

Aydın'da evinin terasındaki güvercinleri beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü.

Aydın'da evinin terasındaki güvercinleri beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü.



Girne Mahallesi'nde 2 katlı evinin terasında güvercin besleyen Bekir Moran (65), kabloları açıkta olan prize dokununca elektrik akımına kapıldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Moran'ın öldüğünü belirledi.



Moran'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı

Müge Anlı Canlı Yayında İsyan Etti: Bu Nasıl Vahşettir!

Konya Polonya'da Öldürülen Furkan'ın Sıra Arkadaşı 'Hak Etmediği Bir Ölüm Oldu'

Venezuela'da Elektrik Kesintisi Yüzünden Tedavi Edilemeyen Genç Kız, Annesinin Kollarında Can Verdi