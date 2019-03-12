Son Dakika Haberleri: Güvercin Beslerken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

Güvercin Beslerken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

1 saat önce

Aydın'da evinin terasındaki güvercinleri beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü.

Güvercin Beslerken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü, System.String[]
Aydın'da evinin terasındaki güvercinleri beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü.

Girne Mahallesi'nde 2 katlı evinin terasında güvercin besleyen Bekir Moran (65), kabloları açıkta olan prize dokununca elektrik akımına kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Moran'ın öldüğünü belirledi.

Moran'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:15 Kaynak: AA

Girne, Aydın, Güncel
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