Eskişehir'de güvercin çalmak için eve giren şahıs, ev sahibini silahla vurarak öldürdü

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'taki tek katlı evde oturan fırıncı, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar, 10 Aralık'ta gece yarısı, güvercinlerinin bulunduğu çatıdan sesler duydu. Terasa çıkan Pınar, kümesteki güvercinleri çalmak için elinde demir makasla gelen Neşat T. ile karşılaşınca kavga çıktı. Neşat T., belinden çıkardığı tabanca ile Pınar'a ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Hüseyin Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAR MASKESİYLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 1250 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, şüphelinin Neşat T. olduğunu tespit etti. Çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen Neşat T.'nin tanınmamak için kar maskesiyle yüzünü gizlediği anlaşıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evde saklandığını saptanan Neşat T., Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinin düzenlediği baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Neşat T., ifadesinin alınması için asayiş şubesine götürüldü.

EV MÜHÜRLENDİ

Ölen Hüseyin Pınar ise önceki gün Emirler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Evi ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mühürlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.