Son Dakika Haberleri: "Güvercin Göğsü" hastalığına Kayseri Şehir Hastanesi'nde şifa buldu
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"Güvercin Göğsü" hastalığına Kayseri Şehir Hastanesi'nde şifa buldu

2 gün önce

Kayseri'de, halk arasında "Güvercin Göğsü" olarak bilinen "Pektus Deformitesi" rahatsızlığı bulunan 14 yaşındaki çocuk, Şehir Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla şifa buldu.

Kayseri'de, halk arasında "Güvercin Göğsü" olarak bilinen "Pektus Deformitesi" rahatsızlığı bulunan 14 yaşındaki çocuk, Şehir Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla şifa buldu.
Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fiziksel görünümünde yol açtığı farklılıklar nedeniyle sosyal yaşantıyı olumsuz etkilemesinin yanında nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi semptomları da beraberinde getirebilen "Pektus Deformitesi", Şehir Hastanesi yapılan ameliyatla tedavi edildi.
Halk arasında "Güvercin Göğsü" olarak bilinen bu hastalıkla mücadele eden 14 yaşındaki S.E, Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Gürler, her sağlık merkezinde yapılması mümkün olmayan "Pektus Deformitesi" ameliyatlarının hastanelerinde yapılabildiğini ifade etti.
Özellikle ergenlik veya çocukluk çağında görülen hastalıkta göğüs kafesinin dışarıya doğru olduğunu belirten Gürler, şunları kaydetti:
"Rahatsızlık, iman tahtası dediğimiz sternum kemiğinin ya da göğüs kafesini oluşturan kaburgaların çıkıntılı bir halde dışarıya doğru seyrederek güvercin göğsüne benzer bir şekil oluşturmasıdır. Genellikle ciddi sağlık problemlerine neden olmaz ama sosyal ve psikolojik problemler ortaya çıkarmaktadır. Bazı hastalıklar ile beraber görüldüğünde ise marfan sendromu, bağ doku bozuklukları gibi durumları ortaya çıkarabilir. İleri derecede bir nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi durumlar da olabilir. Bizim hastamız daha çok psikolojik ve sosyal durumlardan dolayı bu ameliyatı istedi, biz de uygun görerek planladık. Toplumda 10 binde 6-7 civarında görülen bir durumdur."
Komşusunun da aynı rahatsızlık nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan S.E'nin annesi Hanife E. de ameliyat sonrası çocuğunun düzeldiğini aktararak, "İnşallah daha iyi olacak. Başta Cumhurbaşkanımıza, İl Sağlık Müdürüne, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Şehir Hastanesi, Kayseri, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:41 Kaynak: AA
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