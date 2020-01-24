Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında

7 saat önce

Gaziantep'te evden motosiklet ve güvercin hırsızlığı olaylarına karıştığı değerlendirilen 2 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te evden motosiklet ve güvercin hırsızlığı olaylarına karıştığı değerlendirilen 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Ayrıca ikametten güvercin hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayla ilgili güvercin hırsızlığı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:57 Kaynak: AA
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