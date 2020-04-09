Güvercin hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika

Güvercin hırsızları polisten kaçamadı
6 saat önce
Gaziantep'te 23 Mart ve 5 Nisan'da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.
Gaziantep'te 23 Mart ve 5 Nisan'da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.
Şahinbey ilçesinde meydana gelen bir iş yerinden hırsızlık ve güvercin hırsızlığı olayları ile ilgili yakalan 3 şüpheli şahıstan biri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:05 Kaynak: İHA
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