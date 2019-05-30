Son Dakika Haberleri: Güvercin hırsızları tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Güvercin hırsızları tutuklandı

46 dakika önce

Kilis'te, bir ikametten güvercin çalan 3 kişi tutuklandı.

Güvercin hırsızları tutuklandı, System.String[]
Kilis'te, bir ikametten güvercin çalan 3 kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yavuzlu Köyünde M.C. isimli şahsın evine hırsızlık yapmak amacıyla giren A.Y., F.Y. ve F.G. isimli şüpheli şahıs çaldıkları 180 adet güvercini araçlarına yüklerken olay yerinden geçen ve devriye faaliyetinde bulunan Jandarma Asayiş Timleri ve Güvenlik Korucuları tarafından suçüstü yakalandı.. Suça karışan diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli A.Y., F.Y. ve F.G isimli şahıslar sevk edildiği Kilis Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:29 Kaynak: İHA
Yavuzlu, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi Belediyede çalışan temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:15:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvercin hırsızları tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]