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Güvercin hırsızları yakalandı

6 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvercin hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandıEdinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Edremit Altınoluk Mahallesinde mağdur İ.Ö.'ye ait 22 adet güvercinin kümesten çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Güvercin hırsızları yakalandı, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvercin hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Edremit Altınoluk Mahallesinde mağdur İ.Ö.'ye ait 22 adet güvercinin kümesten çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenip ve güvercinleri çalanların H.S. ve Y.B. olduğu tespit edildi. Şahıslar yapılan çalışma sonrasında çalınan güvercinleri mağdur İ.Ö.'ye teslim etti.


Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak H.S ve Y.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınıp haklarında yasal işlem başlatıldı - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
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