Son Dakika Haberleri: Güvercin Hırsızlığı

Güvercin Hırsızlığı

29 dakika önce

Kırklareli'nde bir bağ evindeki 25 güvercin çalındı.

Güvercin Hırsızlığı, System.String[]
Kırklareli'nde bir bağ evindeki 25 güvercin çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ö. Kırklareli Barajı yolundaki bağ evindeki güvercinlerini beslemeye gittiğinde kümesin arka kısmının kırılmış olduğunu fark etti.

Kümesi kontrol eden Ö.Ö. 25 güvercinin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın

Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:31:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvercin Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]