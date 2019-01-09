Güvercin Hırsızlığı
29 dakika önce
Kırklareli'nde bir bağ evindeki 25 güvercin çalındı.
Kırklareli
'nde bir bağ evindeki 25 güvercin çalındı.
Alınan bilgiye göre, Ö.Ö. Kırklareli Barajı yolundaki bağ evindeki güvercinlerini beslemeye gittiğinde kümesin arka kısmının kırılmış olduğunu fark etti.
Kümesi kontrol eden Ö.Ö. 25 güvercinin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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