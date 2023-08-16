Güvercin Kavgası Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güvercin Kavgası Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:37

Şanlıurfa'da güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki Celal Badem hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Muhammet Ali K. ve Kerem K. kardeşler gözaltına alındı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Badem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın sorumlusu olduğu iddia edilen Kerem K. ve Muhammet Ali K.'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da, güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan Celal Badem (16), hayatını kaybetti. Olayla ilgili arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve Kerem K. (16) kardeşler gözaltına alındı.

EVDE GÜVERCİN BESLEME NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Olay, dün gece, Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Badem ile arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve Kerem K. (16) kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Kerem K. ile Muhammet Ali K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Muhammet Ali, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Güvercin Kavgası Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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