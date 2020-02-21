Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

7 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isterken Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan 10 kaçak göçmenin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isterken Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan 10 kaçak göçmenin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.


Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında Dikili ilçesi Güvercin Kayalıkları'nda bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığına yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kayalık üzerinde tespit edilen 9 Somali ve 1 Afganistan uyruklu toplam 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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