Güvercin Kümesinden Uyuşturucu ve Silahlar Çıktı

Güvercin kümesinden uyuşturucu ve silahlar çıktı Fatih'te, bir iş yerini yakın takibe alan polis, operasyon düzenledi İş yerine yapılan baskında biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildiİSTANBUL - Fatih'te, şüphe üzerine bir...

Güvercin kümesinden uyuşturucu ve silahlar çıktı

Fatih'te, bir iş yerini yakın takibe alan polis, operasyon düzenledi

İş yerine yapılan baskında biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi



İSTANBUL - Fatih'te, şüphe üzerine bir iş yerini yakın takibe alan polis, operasyon düzenledi. Baskında biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda güvercin kümeslerinde ve çatı katında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Katip Kasım Mahallesindeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratını alan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adresi yakın takibe aldı. İş yerinin çevresinde devriye atan polis, durumundan şüphelenilen B.B. adlı yaşı küçük çocuğun iş yerine sık sık girip çıkması üzerine çocuğun ifadesine başvurdu.

- Yaşı 18'den küçük çocukta uyuşturucu madde çıktı

Üzerinden bir miktar skunk türü uyuşturucu madde bulunan çocuğun verdiği çelişkili ifadelerin ardından geçtiğimiz Pazar günü söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında iş yerindeki aramada merdiven boşluklarında ve çatı katındaki güvercin kümesinde 393 gram kokain, 322 gram skunk türü uyuşturucu madde, 76 adet ecstacy hap, ruhsatsız 2 tabanca, 1 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Baskında sahte kimlik taşıyan uyuşturucu taciri D.B. de gözaltına alındı.

Yaşı 18'den küçük çocuk savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan ve üzerinde sahte kimlikle yakalanan D.B., Pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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