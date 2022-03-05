Güvercin kutusu ve baklava paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Güvercin kutusu ve baklava paketinden uyuşturucu çıktı

05.03.2022 13:32
Güvercin kutusu ve baklava paketinden uyuşturucu çıktı

Hatay'da güvercin götürmeye çalıştıkları kargo kolisi ile baklava paketinden uyuşturucu madde çıktı, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Hatay'da güvercin götürmeye çalıştıkları kargo kolisi ile baklava paketinden uyuşturucu madde çıktı, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik şehirlerarası otobüslerde çalışma yaptı. Yapılan aramada içerisinde 2 adet güvercin bulunan kargo kolisinin altına gizlenmiş halde ve içinde baklava bulunan kutuda 322,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şüpheli tespit edilip gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B. ile C.İ.Ç. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Güvercin kutusu ve baklava paketinden uyuşturucu çıktı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvercin kutusu ve baklava paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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