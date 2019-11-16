Son Dakika Haberleri: Güvercin masa Davutlar'da hizmet vermeye başladı
Son Dakika Yaşam Güvercin masa Davutlar'da hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Güvercin masa Davutlar'da hizmet vermeye başladı

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran "Güvercin Masa" Davutlar Mahallesi'nde kurulan temsilciliği ile mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Güvercin masa Davutlar'da hizmet vermeye başladı, System.String[]

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran "Güvercin Masa" Davutlar Mahallesi'nde kurulan temsilciliği ile mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı. Kuşadası Belediyesi'nin Davutlar Mahallesi Hizmet Binası içerisinde faaliyete giren başvuru masası Davutlar ve çevre mahallelerin sakinlerinin şikayetlerini alıyor.


Kuşadası Belediyesi tarafından vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabilmesi, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabilmesi, evlerinde, dükkanlarında ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini iletebilmesi için kurulan birim olan Güvercin Masa'nın bir temsilciği de Davutlar Mahallesi'nde hizmete girdi. Güvercin Masa'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan temsilciliği vatandaşların ıslak imzalı dilekçelerini alarak ilgili birime iletecek. Böylece Davutlar Mahallesi ve çevre mahallelerin sakinleri Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'na gelmeden ıslak imzalı dilekçelerini Kuşadası Belediyesi'ne iletebilecek. - AYDIN

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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