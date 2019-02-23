Güvercin Masa'ya Otomasyon Sistemi Kurulacak
1 saat önce
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Belediye birimlerini ziyaret etti.
CHP Kuşadası
Belediye Başkan Adayı Ömer Günel
, Kuşadası Belediye birimlerini ziyaret etti.
Belediye ziyareti sırasında özellikle 'Güvercin Masa' çalışanlarından bilgi alan Ömer Günel, "Belediyemizin her birimi bizim için önemli. Fakat Güvercin Masa farklı bir önem arz ediyor. Çünkü kentlimizin sorunlarını çözmek için belediyemiz ile en kolay ve hızlı irtibat kurduğu nokta burası. Bu masa, hizmeti hızlandırmak, çözüm süreci ve sorunlar çözüldükten sonra sorunu ileten kentlimizi bilgilendirmek için kuruldu. Güvercin Masa sistemi şikayeti alma ve ilgili birime iletme kısmına kadar sağlıklı bir şekilde çalışıyor ama vatandaşa geri dönüp bilgi verme anlamında güçlendirilmesi gerekiyor. Otomasyon sisteminde yapacağımız iyileştirme ile kentlimiz çözüm sürecinin her adımından bilgi sahibi olacak" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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