Güvercin sevdası hayatına mal oldu - Son Dakika

Güvercin sevdası hayatına mal oldu

07.03.2021 20:17
Güvercin sevdası hayatına mal oldu, System.String[]

Osmaniye merkez Cevdetiye beldesinde, evlerinin çatısında güvercin uçuran genç, dengesini kaybedip çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Osmaniye merkez Cevdetiye beldesinde, evlerinin çatısında güvercin uçuran genç, dengesini kaybedip çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'ye bağlı Cevdetiye beldesinde yaşayan 33 yaşındaki Fırat Mingan, evde beslediği güvercinleri uçurmak için evin çatısına çıktı. Güvercinleri besleyip uçuran Fırat Mingan iddiaya göre çatıdan dengesini kaybederek yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fırat Mingan'ı ambulansla Osmaniye'de hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mingan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - OSMANİYE

Güvercin sevdası hayatına mal oldu

Osmaniye, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvercin sevdası hayatına mal oldu - Son Dakika


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