Güvercin sevenler Bilecik'te buluştu - Son Dakika

Bilecik'te düzenlenen bir güvercin mezadında güvercin sevenler bir araya geldi.



Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir kahvehanede düzenlenen güvercin mezadına, başta Eskişehir olmak üzere yakın illerden birçok güvercin sever bir araya geldi. Birbirinden güzel güvercinler gecede renkli karelere sahne oluyorken, her hafta belirli günlerde düzenlenen mezatta güvercinler açık artırma ile satışa sunuluyor. - BİLECİK