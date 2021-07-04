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Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü

04.07.2021 18:38
Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan olayda bir kişi, güvercin yüzünden tartıştığı 43 yaşındaki komşusunu başından silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Payas'ın Fatih Mahallesi'nde iki komşu arasında güvercin meselesi yüzünden çıkan tartışmada Murat Demirkıran (43) komşusu tarafından silahla başından vuruldu.

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Haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı yere 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demirkıran, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Demirkıran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi S.Ö. (34) gözaltına alındı.

Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü

Murat Demirkıran, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü - Son Dakika


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