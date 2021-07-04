Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
04.07.2021 18:38
Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan olayda bir kişi, güvercin yüzünden tartıştığı 43 yaşındaki komşusunu başından silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Payas'ın Fatih Mahallesi'nde iki komşu arasında güvercin meselesi yüzünden çıkan tartışmada Murat Demirkıran (43) komşusu tarafından silahla başından vuruldu.
YARALI ŞAHIS, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı yere 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demirkıran, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Demirkıran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi S.Ö. (34) gözaltına alındı.
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